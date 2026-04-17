Oggi si parla di una situazione in continua evoluzione nel calcio italiano, con Allegri considerato un candidato forte alla guida di una squadra di alto livello. Nel frattempo, si discute delle eventuali conseguenze di un possibile addio di Conte al Napoli, un club di primo piano nel campionato. La scena calcistica nazionale si trova così in uno stato di incertezza, tra ipotesi di cambiamenti e possibili nuove opportunità.

Inter News 24 Tortora: «Oggi l’Italia è un cantiere aperto: Allegri candidato forte. Se Conte lascia il Napoli.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Angelo Maurizio Tortora, conduttore e noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni sul futuro della posizione di ct della Nazionale, con Allegri e Conte fortissimi candidati. Credi che Conte possa premere per essere liberato in ottica Nazionale? « Io dico che sarà decisivo il confronto che avranno Conte e De Laurentiis anche se va comunque ricordato che un altro candidato forte è Massimiliano Allegri. Dopo quel confronto comunque si deciderà il da farsi. La Nazionale sicuramente intriga Conte, lui ci sta pensando anche per me, con tutto il rispetto per l’Italia, se Conte dovesse lasciare Napoli lo dovrebbe fare solo per andare in un altro grande club.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tortora: «Oggi l’Italia è un cantiere aperto: Allegri candidato forte. Se Conte lascia il Napoli…»

Notizie correlate

Tortora: «Se andasse via Conte De Laurentiis vorrebbe Allegri ma rimarrà al Milan. C’è un solo favorito per il Napoli e vi svelo chi è» – ESCLUSIVALocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…...

Capello sul nuovo CT dell’Italia: “Conte o Allegri, due grandissimi candidati. Bisogna capire se …”Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma in Serie A, nonché delle Nazionali di Inghilterra e Russia, ha parlato del possibile approdo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Non mi chiedo: e se Tortora fosse innocente? Sono certo che lo è; Portobello: una tragicommedia italiana; Cia: La Spesa in Campagna e Turismo Verde, Beatrice Tortora e Mario Grillo rieletti presidenti; Portobello, la storia di Enzo Tortora diventa serie TV. Fabrizio Gifuni: Una tragedia reale.

Che fine ha fatto Max Tortora: ecco cosa fa oggi Ezio de i CesaroniMax Tortora, uno degli attori più amati della tv italiana, ha raggiunto la fama con il suo indimenticabile personaggio di Ezio Masetti in I Cesaroni, una delle sitcom più popolari degli anni 2000. Ma ... cineblog.it

Tullio Morello, 'un caso Tortora oggi? Il rischio sta nella gestione mediatica'Potrebbe esserci un nuovo caso Tortora oggi? Il rischio lo vedo nella gestione mediatica dei processi: l'impatto è molto, molto forte. Ora ci sono delle leggi che regolamentano meglio la materia e si ... ansa.it

Il giornalista Angelo Maurizio Tortora in esclusiva ai nostri microfoni La sua analisi sui temi della Serie A - facebook.com facebook

Beatrice Tortora e Mario Grillo rieletti presidenti delle Associazioni Cia, La Spesa in Campagna e Turismo Verde Oggi a #Roma l’Assemblea elettiva congiunta nel segno del lavoro di squadra per valorizzare la #qualità alimentare a tavola Di più b x.com