Napoli tentato furto al Vomero in via Ugo Niutta | dipendente mette in fuga il ladro
Una mattina di tensione si è verificata nel quartiere del Vomero, in una strada nota per essere frequentata da residenti e commercianti. In questa zona, un dipendente di un negozio ha impedito un tentativo di furto, mettendo in fuga un uomo che aveva cercato di rubare nel negozio. L’episodio si è svolto in via Ugo Niutta, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per accertare l’accaduto e raccogliere eventuali testimonianze.
Mattinata di tensione nel cuore del Vomero, in una zona già finita di recente al centro delle cronache locali. Un uomo si è introdotto all'interno di un negozio in via Ugo Niutta – la stessa strada che conduce a piazza Medaglie d'Oro, già teatro nel recente passato del colpo ai danni della banca Credit Agricole. L’individuo, in evidente stato di alterazione, sarebbe riuscito a sottrarre un pc dall'attività commerciale. La sua fuga è durata però pochissimo: intercettato e inseguito da uno dei dipendenti del locale, il malvivente ha dato vita a un affannoso tentativo di fuga tra le strade del quartiere. Vistosi ormai braccato e impossibilitato a seminare gli inseguitori con il peso della refurtiva, l’uomo ha poggiato il PC per terra, rinunciando al bottino pur di riuscire a scappare indenne e far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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