la dipendente del negozio scopre il furto e mette in fuga i tre ladri

Una dipendente di un negozio di abbigliamento sportivo ha scoperto un tentato furto e ha messo in fuga tre uomini di circa quarant’anni, extracomunitari. La polizia di Stato ha fermato e denunciato i tre quarantenni, che erano entrati nel negozio con l’intento di rubare. Gli agenti sono intervenuti subito dopo e hanno portato a termine le denunce.

La polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà tre quarantenni di origine extracomunitaria, responsabili di un tentato furto all’interno di un noto negozio di abbigliamento sportivo della città. Secondo quanto ricostruito, due dei tre uomini sono entrati inizialmente nel punto vendita, muovendosi tra i reparti con atteggiamento sospetto. Dopo alcuni minuti è arrivato anche un terzo complice che, dopo un rapido giro, è uscito senza effettuare acquisti. I movimenti del gruppo non sono però passati inosservati alla responsabile del negozio, che ha continuato a monitorarli. I due uomini hanno prelevato alcuni capi di abbigliamento dirigendosi verso i camerini separati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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