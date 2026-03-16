Futuro Conte | il progetto prende quota ecco cosa sta succedendo in casa Napoli

Il Napoli e Antonio Conte stanno discutendo di un possibile prolungamento del loro rapporto. Il tecnico potrebbe restare sulla panchina del club anche per una terza stagione consecutiva. La trattativa tra le parti sta progredendo e si fanno più forti le possibilità di un accordo. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ufficiali sulla questione.

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe andare avanti ancora a lungo. L’ipotesi di una terza stagione consecutiva del tecnico alla guida della squadra azzurra si sta infatti facendo più concreta. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club, ADL e l’allenatore avrebbero la volontà di continuare insieme. Un segnale importante per il futuro del Napoli, che punta sulla stabilità tecnica per consolidare il proprio progetto sportivo. Conte ancora al Napoli: cresce l’ipotesi di una terza stagione. Antonio Conte, allenatore che è ormai diventato un punto di riferimento per la squadra e per l’ambiente, potrebbe davvero restare al Napoli e dar vinta ad una nuova stagione che punta a ottenere il massimo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Inter-Napoli, il silenzio di Antonio Conte: cosa sta succedendoLa frenata col Verona mette ansia al Napoli che affronta da posizione svantaggiata (-4) il big match di domenica (ore 20. Leggi anche: Mercato Juventus, Comolli guarda in casa Napoli: i bianconeri hanno nel mirino un partenopeo per gennaio. Ecco chi è e cosa sta succedendo Approfondimenti e contenuti su Futuro Conte Temi più discussi: Napoli, Conte dà un indizio importante sul suo futuro: le parole del tecnico; Napoli, il Conte-ter appare solo una formalità: partita l'operazione futuro; Napoli, Conte dà un indizio importante sul suo futuro: le parole del tecnico; Conte: Futuro? Continueremo se ci saranno i presupposti. Leggo che le altre…. Napoli, il futuro di Conte passa dal mercato e da De LaurentiisIl futuro di Antonio Conte al Napoli dipende dal mercato. Incontro con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna prima della fine stagione. europacalcio.it Conte resta, ma ad una condizione. Gazzetta: C'è sempre un 'ma' sul futuro del tecnicoIl Napoli guarda al futuro e alla possibilità di proseguire il progetto con Antonio Conte anche oltre la stagione in corso. L’idea di aprire un nuovo ciclo tecnico è concreta, ... tuttonapoli.net Conte ha deciso il suo futuro Annuncio che chiarisce tutto, ecco dove vuole allenare - facebook.com facebook CONTE SUL FUTURO! Tutto aperto dunque per il ConteTer: vi piacerebbe un altro anno del tecnico leccese #SerieA #NapoliLecce #ForzaNapoliSempre x.com