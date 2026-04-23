Italia al posto dell’Iran ai Mondiali? Spunta un clamoroso scenario a sorpresa! Cosa sta succedendo nelle ultime ore
Nelle ultime ore circola una voce riguardante la partecipazione ai Mondiali 2026. Secondo fonti non ufficiali, un rappresentante di un ex presidente degli Stati Uniti avrebbe presentato alla FIFA una proposta per sostituire l’Iran con l’Italia nel torneo. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dalla federazione internazionale. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali o dichiarazioni in merito a questa possibile modifica alla composizione delle squadre qualificate.
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L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran" x.com