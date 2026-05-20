A Napoli si parla di un possibile ritorno in panchina di Maurizio Sarri, dopo la separazione con la Lazio. Il direttore sportivo ha avviato le trattative, mentre il presidente del club ha dato l’ultimo via libera. Ora la decisione finale spetta all’allenatore, che dovrà scegliere se tornare tra i protagonisti del campionato o concentrarsi su altri progetti. La situazione si sviluppa in un clima di attesa, con le parti coinvolte che valutano le prossime mosse.

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© Calcionews24.com - Napoli, suggestione Sarri: il Comandante tra il ritorno in azzurro e l’Atalanta

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