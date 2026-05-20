Corriere dello Sport | Napoli-Sarri il ritorno del Comandante entra nella fase decisiva

Il club napoletano sta lavorando per riportare l’ex allenatore sulla panchina, con un intento di accelerare le trattative. La questione è in fase avanzata e si stanno definendo i dettagli per formalizzare l’accordo. La squadra ha già effettuato alcune consultazioni e si attende una risposta definitiva. La trattativa si svolge senza comunicazioni ufficiali, e al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari riguardo ai tempi o alle modalità del possibile ritorno.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli accelera per riportare Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna ha lavorato sottotraccia nelle ultime settimane, mentre De Laurentiis ha deciso di affondare il colpo dopo la scelta di Antonio Conte di interrompere il rapporto con un anno d’anticipo. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, descrive un vero e proprio ritorno di fiamma tra il club azzurro e il tecnico che sfiorò lo scudetto nella stagione 2017-2018, lasciando un segno profondo nel cuore del pubblico del Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Sarri, il ritorno del Comandante entra nella fase decisiva” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MOVIOLA MILAN-LAZIO: C'ERA IL RIGORE PER IL MANI DI PAVLOVIC Sullo stesso argomento Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli alla resa del Conte. Sarri sullo sfondo” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Sarri in pole per il dopo Conte: Allegri resta la suggestione” Dai soliti Sarri, Italiano e Grosso, passando per la suggestione Allegri L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione riguardo l'eventuale post Conte Diteci il vostro preferito #sarri #italiano #allegri #grosso #napoli x.com Corriere dello Sport: Conte, addio Napoli: l’ultima notte del condottiero azzurroAntonio Conte e il Napoli sono pronti a separarsi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico saluterà il Maradona domenica contro l’Udinese, chiudendo un’esperienza intensa ch ... napolipiu.com Antonio Conte: Futuro? Sarò sempre grato a De Laurentiis per avermi fatto allenare il Napoli, conosce *da un mese* il mio pensiero. Ho sempre detto che il Napoli sarà competitivo e in grado di dare fastidio anche quando andrò via. reddit Corriere dello Sport: Napoli, Sarri in pole per il dopo Conte: Allegri resta la suggestioneInfine resta sempre vivo il nome di Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna continua a essere uno dei grandi pallini di De Laurentiis fin dai tempi dello Spezia. Come evidenzia ancora il Corriere ... napolipiu.com