Napoli pregusta l’America’s Cup

Dal 24 al 27 settembre 2026, Napoli sarà teatro di un evento legato all’America’s Cup, una delle competizioni più prestigiose nel mondo della vela. La città si prepara ad accogliere partecipanti, appassionati e addetti ai lavori provenienti da diverse parti del mondo, pronti a vivere questa manifestazione che coinvolge pratiche sportive e turismo. Sono previsti momenti di incontro e attività legate alla regata, che si svolgeranno in diverse aree della città, creando un’atmosfera vibrante e internazionale.

Napoli, dal 24 al 27 settembre 2026, inizierà ufficialmente a respirare il clima dell’ America’s Cup. Ci sarà una regata preliminare che promette spettacolo e anticipa il grande appuntamento del 2027, quando, per la prima volta nella storia, il più antico evento sportivo al mondo approderà in Italia. Napoli dopo Cagliari. L’annuncio è stato dato a Cagliari, in occasione della prima regata preliminare in programma nel Golfo degli Angeli dal 22 al 24 maggio, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presente anche il Commissario Straordinario per Bagnoli-Coroglio e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Presidente della Regione Campania Roberto Fico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Napoli capitale della vela: l'Americas Cup a Palazzo Reale

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