America’s Cup a Napoli si cercano volontari | come candidarsi

A Napoli si cercano volontari per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, che si terrà nella città italiana. L’evento, considerato il più grande in 175 anni di storia, coinvolgerà numerosi visitatori durante le Regate Preliminari e la Louis Vuitton Cup, la Challenger Selection Series. La partecipazione di volontari è aperta a chi vuole contribuire all’organizzazione dell’evento.

Il gruppo operativo a terra è il più numeroso e vede i volontari svolgere un ruolo di supporto in attività come accoglienza e servizi ai visitatori presso il Race Village e le FanZone, fino alla gestione dei punti informativi per aggiornare il pubblico su ciò che accade e sugli orari degli eventi. Nel frattempo, un certo numero di volontari sarà impegnato in attività in mare, oppure all’interno del team televisivo e di produzione contenuti, e presso il vivace Media Centre internazionale. Per la Regata Preliminare di Sardegna, avere una disponibilità minima di 4 giorni tra il 21 e il 24 maggio 2026. Per gli eventi principali dell’America’s Cup nel 2027, avere una disponibilità minima di 10 giorni tra l’inizio di maggio e il 19 luglio 2027. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Parte a Napoli la rilevazione delle persone senza dimora: si cercano volontariLa rilevazione è un progetto del Censimento ISTAT che ha l’obiettivo di contare le persone senza dimora e raccogliere informazioni utili alla...

Volontari cercasi per l’America’s Cup: opportunità per giovani nel prestigioso evento velico.Volontari cercasi per l’America’s Cup: opportunità per giovani nel prestigioso evento velico.

Altri aggiornamenti su America's Cup a Napoli si cercano...

Temi più discussi: DIVENTA VOLONTARIO NEL 2026 E NEL 2027; America's Cup, tensioni e proteste a Bagnoli: un poliziotto ferito; L’America’s Cup cerca volontari, c’è posto anche per gli adulti; Coppa America: la guida completa verso Napoli, ecco tutto quello che c’è da sapere.

America’s Cup a Napoli, si cercano volontari: come candidarsiLa Louis Vuitton 38ª America’s Cup a Napoli, Italia, è pronta a essere la più grande e partecipata nei 175 anni di storia dell’evento, con la città che si prevede accoglierà un numero enorme di ... napolitoday.it

America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto ferito ... tg24.sky.it

America Stato canaglia L’invettiva di Bono contro Trump @GraBalestrieri, l’Unità x.com

Vi siete mai chiesti se Garibaldi avrebbe potuto combattere nella Guerra di secessione americana Sembra incredibile, ma per poco non è successo davvero. Lincoln cercò di portare Garibaldi dalla parte dell’Unione contro gli Stati del Sud. I due entrarono in - facebook.com facebook