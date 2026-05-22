Napoli Politano | Stagione a due facce Rimpianti in Champions League e con la Nazionale
Il calciatore ha commentato la sua stagione, definendola a due facce. Ha espresso qualche rimpianto per le partite di Champions League e per le convocazioni in nazionale. La squadra si prepara a concludere il campionato, mentre si discute già del possibile futuro in panchina. La stagione si avvia alla fine, con i giocatori che riflettono sui momenti più delicati e sulle occasioni perse. La squadra si concentra sulle ultime partite, senza ancora ufficializzare decisioni riguardanti la prossima stagione.
Napoli, 22 maggio 2026 – Il futuro della panchina, ma ancora prima un campionato da terminare, possibilmente raccogliendo almeno un pareggio contro l' Udinese per blindare il secondo posto: dell'ultima partita del campionato e della stagione in generale ha parlato Matteo Politano, intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Verso l'Udinese: tempo di bilanci. La chiacchierata dell'esterno all'emittente ufficiale si è aperta proprio dalla gara che, domenica alle 18, vedrà l'Udinese presentarsi al Maradona prima del rompete le righe generale. "Ci aspetta una sfida complicata. L'Udinese è una squadra molto fisica, con giocatori strutturati e forti nei duelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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