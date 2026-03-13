Napoli Fedele | Champions minimo sindacale Questa stagione lascia dei rimpianti

Un ex dirigente del Napoli commenta la stagione della squadra, sottolineando che la qualificazione in Champions League rappresenta il minimo obiettivo raggiunto. Secondo quanto affermato, questa annata lascia dei rimpianti, senza però entrare nel dettaglio delle cause. La squadra ha concluso il campionato con risultati che non hanno soddisfatto le aspettative, e l’ex dirigente si è espresso in merito alla situazione attuale.

