Napoli Rrahmani | Stagione difficile A Pisa per chiudere la questione Champions League

Il difensore del Napoli ha commentato la stagione attuale, definendola difficile. Ha inoltre spiegato di essere a Pisa per affrontare una partita importante, con l’obiettivo di ottenere risultati che possano permettere alla squadra di qualificarsi per la Champions League. La squadra partenopea si prepara quindi ad affrontare questa fase del campionato, con l’intento di chiudere al meglio la stagione e consolidare la propria posizione in classifica. La presenza o assenza di Rrahmani ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Napoli, 16 maggio 2026 - C'è un Napoli con Amir Rrahmani e ce n'è uno senza, con riguardo alla solidità difensiva ma anche alla leadership dell'intera squadra: non a caso, nonostante la prossima estate sia presumibilmente quella della rivoluzione e dello svecchiamento della rosa, il nome del kosovaro non è nell'elenco dei veterani che potrebbero svestire l'azzurro. Anzi, alle liste del quartier generale di Castel Volturno c'è il rinnovo fino al 2029 del classe '94, che è intervenuto ai microfoni di Radio Crc parlando a 360 gradi della sua ormai lunga esperienza all'ombra del Vesuvio, arrivate a toccare quota 200 presenze. Le dichiarazioni di Rrahmani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Rrahmani: "Stagione difficile. A Pisa per chiudere la questione Champions League" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rrahmani: “Dobbiamo chiudere a Pisa la qualificazione Champions, è un match-point” Rrahmani a Radio CRC: “Stagione difficile, ma positiva”, poi sul Bologna e tifosiAmir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato della sua stagione in esclusiva a Radio CRC. Rrahmani:Napoli è la mia prima casa!Rrahmani;La mia prima casa non è più in Kosovo, ma a Napoli! Compagni difficili da marcare? Direi Giovane e Alisson. Contro il Pisa un match point da sfruttare Il calciatore del Napoli, Amir Rrahman ... 100x100napoli.it Rrahmani: Napoli ora è casa mia. La sfida al Pisa? match point da sfruttareIl calciatore del Napoli, Amir Rrahmani, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro. Di seguito le sue parole: Dopo tanti anni ... ilmattino.it