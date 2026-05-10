Genoa De Rossi esce allo scoperto sul suo futuro | Non faccio promesse ma qui sto bene e vorrei portare il club in Europa Ho parlato con Sucu

Dopo il pareggio senza reti contro la Fiorentina, l’allenatore del Genoa ha parlato del suo futuro e della volontà di portare la squadra in Europa. Ha aggiunto di non voler fare promesse, ma ha espresso soddisfazione per l’ambiente e il desiderio di proseguire il lavoro. Durante l’intervista ha menzionato anche un colloquio con un collaboratore della società, senza fornire ulteriori dettagli.

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