Napoli Milinkovic-Savic premiato | Vale più di una parata decisiva

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha ricevuto il premio Philadelphia Fair Play Moment Of The Season. La premiazione riguarda un gesto compiuto durante la partita tra Bologna e Napoli il 9 novembre, quando Milinkovic-Savic ha abbracciato il portiere avversario, Massimo Pessina, in occasione del suo esordio in Serie A. Il riconoscimento è stato assegnato per quel momento di sportività e rispetto tra i due portieri.

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Vanja Milinkovic-Savic vince il premio Philadelphia Fair Play Moment Of The Season per il gesto compiuto durante Bologna-Napoli del 9 novembre: l’estremo difensore azzurro ha abbracciato Massimo Pessina, portiere del Bologna, dopo l’esordio in Serie A dell’avversario. Milinkovic-Savic e l’abbraccio a Pessina: il gesto che supera la sconfitta. La Lega Calcio Serie A e Philadelphia hanno riconosciuto un episodio che trascende il risultato della partita. Nonostante la sconfitta allo stadio Dall’Ara, il portiere del Napoli ha scelto di avvicinarsi al giovane estremo difensore bolognese per complimentarsi per il debutto. Un atto spontaneo e genuino, lontano da qualsiasi calcolo tattico o mediatico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Milinkovic-Savic premiato: “Vale più di una parata decisiva” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma-Napoli, Milinkovic-Savic salva il risultato Sullo stesso argomento Napoli-Lazio, Milinkovic-Savic: «Vogliamo vincere più partite possibili»Nel prepartita di Napoli-Lazio ai microfoni di Dazn è intervenuto il portiere azzurro Milinkovic-Savic, queste le sue parole: «Lo stimolo lo abbiamo... Leggi anche: Como-Napoli, le pagelle: Alisson Santos è il più vivace, Milinkovic Savic è reattivo LEGA SERIE A - Napoli, Milinkovic-Savic vince il premio Fair Play Moment Of The Season ift.tt/JNVHdRu x.com LEGA SERIE A - Napoli, Milinkovic-Savic vince il premio Fair Play Moment Of The SeasonLega Calcio Serie A e Philadelphia annunciano che il premio Philadelphia Fair Play Moment Of The Season è stato assegnato al portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, per essersi reso protagonista ... napolimagazine.com La Serie A sta messa talmente male che danno il premio Fair Play a Milinkovic per aver stretto la mano a PessinaMilinkovic-Savic vince il premio Fair Play della Serie A per una banale stretta di mano: l'educazione spacciata per eroismo. ilnapolista.it