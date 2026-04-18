Napoli-Lazio Milinkovic-Savic | Vogliamo vincere più partite possibili

Prima della partita tra Napoli e Lazio, il portiere della squadra biancoceleste ha dichiarato ai microfoni di Dazn di avere sempre la motivazione di vincere il maggior numero di incontri possibili. Ha aggiunto che lo stimolo per affrontare questa sfida è molto forte e che la squadra si concentra esclusivamente sulla gara in programma. Le sue parole sono state pronunciate nel prepartita, prima di scendere in campo.

Nel prepartita di Napoli-Lazio ai microfoni di Dazn è intervenuto il portiere azzurro Milinkovic-Savic, queste le sue parole: «Lo stimolo lo abbiamo sempre, pensiamo gara dopo gara. Vogliamo vincere più partite possibili». Sul pareggio del Tardini: «La mentalità c’è sempre stata, un errore può sempre succedere. Dispiace non aver vinto contro il Parma». Poi la battuta sul cambio in difesa, dentro Beukema: «A me cambia poco chi gioca, sono tutti giocatori forti».🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Lazio, Milinkovic-Savic: «Vogliamo vincere più partite possibili» Notizie correlate Juventus-Napoli, Milinkovic-Savic e Mazzocchi out per infortunioI timori e i rumors della vigilia sono stati confermati: Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi non prenderanno parte alla partita tra Juventus e... Leggi anche: Napoli, Milinkovic-Savic: «Napoli capitale del turismo. Quello che ho visto mi è piaciuto» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Serie A, 33esima giornata: le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio; Le probabili formazioni di Napoli-Lazio (Serie A); Napoli - Lazio, le probabili formazioni: per Conte due novità rispetto a Parma. Napoli, Milinkovic-Savic nel prepartita: ‘L’obiettivo sono sempre i tre puntiA pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli Lazio, il calciatore azzurro Vanja Milinkovic-Savic ha concesso un’intervista durante la quale ha così presentato l’imminente sfida del Maradona: ecco ... lazionews.eu DIRETTA - Napoli - Lazio: squadre in campo per il riscaldamentoSerie A Enilive | 33ª giornata Sabato 18 aprile 2026, ore 18:00 Stadio Diego Armando Maradona, Napoli NAPOLI - LAZIO NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, ... lalaziosiamonoi.it . @SerieA | Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio x.com Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook