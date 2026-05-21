Meret l' agente sul futuro al Napoli | Importante sapere chi ci sarà come tecnico per prendere decisioni

Il portiere del Napoli ha un anno di contratto ancora in corso, mentre il possibile cambio di allenatore potrebbe influenzare il suo futuro con la squadra. La situazione attuale si concentra sulla necessità di conoscere chi guiderà la squadra nella prossima stagione per poter prendere decisioni informate. La società e il giocatore sono in attesa di sviluppi che possano definire il percorso del portiere all’interno del club, considerando anche gli eventuali cambi di staff tecnici e le implicazioni contrattuali.

Il futuro di Alex Meret è tutto da scrivere. Il portiere del terzo e del quarto scudetto del Napoli ha un altro anno di contratto con il sodalizio partenopeo e l'addio di Conte potrebbe cambiare gli scenari. L'agente dell'estremo difensore della Nazionale, Federico Pastorello, ha parlato del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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