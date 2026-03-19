Si sono intensificate le voci riguardo a un’operazione di mercato tra Perrone e Napoli, con conferme che indicano un interesse concreto. Tuttavia, le trattative si scontrano con un problema legato all’Inter, che sembra rappresentare un ostacolo per l’accordo. Le parti coinvolte stanno ancora definendo i dettagli, mentre le negoziazioni proseguono senza sosta.

C’è una operazione di mercato che va oltre il semplice nome sulla lista della spesa. Maximo Perrone, centrocampista del Como, rappresenta per il Napoli una visione precisa: quella di un giovane talento capace di interpretare il calcio moderno con qualità tecniche già concrete e margini di crescita enormi. Ma quando un prospetto emerge davvero, inevitabilmente la concorrenza bussa alla porta. E così arriva anche l’ Inter, pronta a contendersi questo gioiellino argentino. Un colpo studiato a lungo dalla dirigenza azzurra. Il Napoli segue Perrone da tempo. Non è un’operazione improvvisata, ma il frutto di una analisi attenta su come ringiovanire il centrocampo e puntare su calciatori che possano garantire continuità nel corso dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Perrone-Napoli, arrivano conferme sull’operazione: il problema si chiama Inter

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