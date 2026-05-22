Napoli dopo lo spavento per il boato la disorganizzazione

Dopo il forte boato che ha scosso Napoli, si sono verificati diversi comportamenti nelle scuole della zona. In alcuni Comuni le lezioni sono state sospese, mentre in altri gli studenti sono tornati regolarmente in classe. La distanza tra le scuole coinvolte è di poche centinaia di metri, ma le decisioni prese sono risultate diverse. La situazione ha causato confusione tra i genitori e il personale scolastico, con alcune istituzioni che hanno optato per la chiusura immediata e altre per la ripresa delle attività.

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