Napoli dopo lo spavento per il boato la disorganizzazione

Da tgcom24.mediaset.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il forte boato che ha scosso Napoli, si sono verificati diversi comportamenti nelle scuole della zona. In alcuni Comuni le lezioni sono state sospese, mentre in altri gli studenti sono tornati regolarmente in classe. La distanza tra le scuole coinvolte è di poche centinaia di metri, ma le decisioni prese sono risultate diverse. La situazione ha causato confusione tra i genitori e il personale scolastico, con alcune istituzioni che hanno optato per la chiusura immediata e altre per la ripresa delle attività.

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Lezioni sospese in alcuni Comuni, studenti tra i banchi in altri, e a poche centinati di metri di distanza. In mezzo le famiglie, disorientate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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