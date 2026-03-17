Dopo lo spavento il sollievo | Ayuso torna ad allenarsi

Dopo un periodo di preoccupazione, l’atleta torna ad allenarsi. La notizia arriva da Roma, dove si è verificato un incidente durante una sessione di allenamento, ma successivamente si è deciso di riprendere le attività fisiche. La squadra conferma che l’atleta ha ripreso le routine quotidiane senza ulteriori complicazioni. La notizia viene diffusa tramite comunicati ufficiali e testimonianze dirette.

Roma, 17 marzo 2026 - Il grande spavento e poi il sospiro di sollievo: per una Lidl-Trek che già deve fare i conti con l'infortunio di Mads Pedersen, costretto al forfait dalla Milano-Sanremo 2026, arrivano buone notizie dal fronte Juan Ayuso, e non era affatto scontato dopo la brutta caduta che l'ha tolto di mezzo, tra l'altro da maglia gialla, dalla Parigi-Nizza 2026. Le condizioni di Ayuso. Era la tappa 4 della Corsa del Sole, ribattezzata in realtà della pioggia in una settimana non proprio memorabile dal punto di vista climatico: proprio l'asfalto bagnato aveva giocato un brutto scherzo allo spagnolo, che aveva sbattuto pesantemente tutto il lato destro del corpo, pur senza rimediare alcuna frattura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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