Un rumore elettronico improvviso ha fatto reagire un Golden Retriever chiamato Bruce, che si è rivolto subito alla proprietaria Brittany cercando conforto. Il cane ha mostrato una reazione istintiva, andando a cercare protezione attraverso un contatto fisico con la sua padrona. La scena si è svolta in modo spontaneo, senza interventi esterni o altre persone coinvolte.

Un rumore elettronico improvviso ha scatenato una reazione immediata in un Golden Retriever di nome Bruce, che si è rivolto verso la sua proprietaria Brittany per cercare rassicurazione fisica. L’episodio si è svolto nella residenza della coppia a Seattle, dove un’interruzione elettrica ha generato un segnale acustico percepito come minaccioso dall’animale. L’animale non ha scelto il rifugio sotto i mobili, ma ha adottato una strategia comportamentale unica: lo stompie di conforto, una serie di movimenti del posteriore e zampate ritmiche contro le gambe umane. Questa sequenza di azioni mira a comunicare l’ansia e richiedere contatto fisico immediato per ripristinare la sensazione di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il cane Bruce: zampate di conforto dopo lo spavento

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