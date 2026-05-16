Futuro Conte primi contatti con De Laurentiis | la decisione dell’allenatore

Da spazionapoli.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte e il presidente di una squadra di calcio hanno avuto i loro primi scambi telefonici per discutere della stagione appena terminata e pianificare il futuro. Le conversazioni sono avvenute senza annunci ufficiali e senza dettagli pubblici sui temi affrontati. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, ma si sono svolti incontri tra le parti per discutere delle prossime mosse. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata diffusa in merito ai contenuti delle conversazioni.

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Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno avviato i primi contatti telefonici per chiarire la stagione che sta per concludersi e definire il proseguo. Si va verso la permanenza in azzurro per il terzo anno per l’allenatore secondo quanto riporta “Il Mattino”. Conte-De Laurentiis: le telefonate che avvicinano il rinnovo. Nelle ultime ore tra l’allenatore e il presidente azzurro si sono svolti scambi telefonici diretti sui temi caldi della stagione. De Laurentiis aveva avuto qualche perplessità sulla gestione dell’ultimo anno, con la qualificazione alla Champions ancora in bilico alla penultima giornata. Il patron ha deciso di accelerare i tempi proprio per chiarire i dubbi: i colloqui sono stati descritti come franchi e illuminanti, segnale che entrambi intendono proseguire insieme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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