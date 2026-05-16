Antonio Conte continuerà ad allenare il Napoli anche nella prossima stagione. Dopo settimane di incertezza, sono avvenuti i primi scambi telefonici tra l’allenatore e il presidente del club, con l’intenzione di definire i dettagli di un nuovo accordo. Le conversazioni sono state positive e le parti sembrano vicine a un’intesa definitiva. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, segnando una svolta rispetto alle recenti voci di un possibile addio. La situazione è in fase di definizione e si attendono sviluppi concreti.

? In Sintesi Il disgelo è iniziato. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno avuto i primi contatti telefonici per gettare le basi del “Conte-ter”. Il tecnico leccese non ha intenzione di dimettersi, non ha trattato con altre squadre (Nazionale compresa) ed è pronto ad accettare la politica di contenimento dei costi imposta dal club. Il vertice decisivo potrebbe tenersi già lunedì, subito dopo la trasferta contro il Pisa (domenica ore 12:30). Una gara in cui il Napoli si gioca la qualificazione in Champions League: fuori l’ormai separato in casa Lukaku, tornano a disposizione David Neres (dopo 118 giorni di stop) e Kevin De Bruyne, con la possibile sorpresa Vergara titolare dal primo minuto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte resta al Napoli: primi contatti con De Laurentiis e intesa vicina. La conferma è quasi certa e cosa cambia dopo Pisa

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