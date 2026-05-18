Napoli non Maurizio Sarri | il nome dell’allenatore che ADL vorrebbe per il dopo Conte

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è in bilico, nonostante le buone prestazioni della squadra durante la stagione in corso. La società sembra orientata a cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione, e tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello di un tecnico diverso da Maurizio Sarri. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma si parla di una possibile separazione con Conte, che potrebbe arrivare al termine della stagione attuale.

Il futuro di Antonio Conte sembra ormai sempre più distante da Napoli. Nonostante i risultati ottenuti e una stagione comunque positiva, le sensazioni attorno all’allenatore salentino raccontano di un possibile addio dopo la conclusione del campionato. Le ultime dichiarazioni del tecnico hanno alimentato dubbi e interpretazioni, mentre anche la società starebbe iniziando a programmare concretamente il futuro senza aspettare troppo tempo. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis si starebbe già muovendo per individuare il prossimo allenatore del progetto azzurro. Il nome che nelle ultime ore starebbe guadagnando sempre più forza è quello di Maurizio Sarri, considerato il profilo perfetto per riportare entusiasmo e continuità tecnica. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli - Lazio 0-2, Sarri: Ritorno a Napoli Ipotesi remota perchè con la Lazio....

Sullo stesso argomento

Napoli, Conte addio: il nome scelto da ADL come nuovo allenatoreLe parole di Antonio Conte nel post partita contro il Pisa, unite alla qualificazione aritmetica in Champions League, hanno lasciato una sensazione...

ADL-Sarri: primi contatti, Napoli destinazione gradita all’allenatore“Dopo la partita interna con la Lazio, il presidente salutò in forma di rispetto il maestro.

L' #Atalanta avrà contatti con Maurizio #Sarri, ma entro venerdì vuole decidere il prossimo tecnico. Se non riceverà una risposta concreta, può orientarsi su altri profili. L’ex Empoli è corteggiato anche dal #Napoli. [ @Losapiotmw] x.com

[Football Italia - Tier 4] Lazio boss Maurizio Sarri linked with replacing Conte at Napoli, and says he is far from happy that he wasn't listened to at all at Lazio. reddit

Napoli, Sarri è un'ipotesi in caso di addio di Conte: le ultime newsAdesso finalmente si potrà parlare del futuro, e il secondo posto ancora in ballo non può rappresentare una causa ostativa. Antonio Conte ha fatto quantomeno chiarezza sull’incontro con De Laurentiis, ... sport.sky.it

Sarri, Allegri e Grosso i tre nomi per il dopo ConteLa Gazzetta: Sarri è il profilo preferito dal Napoli e dalla città, Grosso piace tanto al presidente. Occhio a Max Allegri ... ilnapolista.it