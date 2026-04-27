Un consigliere comunale di Napoli ha annunciato di aver lasciato la maggioranza e di aver rassegnato le dimissioni da presidente della commissione Sport. La decisione è stata comunicata pubblicamente e accompagnata da una critica alla giunta, accusata di non prestare attenzione alle esigenze dei cittadini. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni politiche all’interno dell’ente locale, con ripercussioni sul funzionamento delle commissioni e sulla gestione delle questioni pubbliche.

Tempo di lettura: 4 minuti Annuncia l’uscita dalla maggioranza e le dimissioni da presidente della commissione Sport. In aula, il consigliere Gennaro Esposito lancia accuse alla giunta, al sindaco Gaetano Manfredi e anche al Pd. Una requisitoria scandita nel consiglio comunale di oggi, cominciata con la “solidarietà ai cittadini di Bagnoli “. E non è un caso. Eletto con la lista Manfredi Sindaco, due anni fa Esposito è transitato nel gruppo misto, dopo l’ingresso in Azione. Lo scorso agosto, tuttavia, ha lasciato il partito di Calenda. E oggi completa la sua ‘traversata nel deserto’, con l’addio alla maggioranza. Una scelta che fa rumore. Perché alla base, Esposito postula l’esistenza di un’incompatibilità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Napoli, consigliere Esposito lascia maggioranza e attacca giunta: “Non si cura dei cittadini”

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