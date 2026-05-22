Maxi-sequestro di droga da 4 chili a Chiaiano. La Polizia di Stato ha visto impegnati diversi agenti con il supporto dei “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Nel corso dei controlli sono state identificate 81 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, mentre i controlli hanno riguardato anche 31 veicoli. Particolarmente intenso il monitoraggio sul fronte della viabilità: grazie alla collaborazione del personale ANM, sono state contestate ben 204 violazioni al Codice della Strada. Inoltre, gli agenti hanno effettuato verifiche anche nei confronti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Chiaiano, controlli straordinari della Polizia: scoperti 4 chili di droga in alcuni box

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