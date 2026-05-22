Napoli catturato il latitante Gaetano Caso | ricercato per il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo

È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Vomero il 35enne Gaetano Caso, che risultava irreperibile dal 28 aprile scorso. Caso era ricercato per il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo. Dopo aver evitato l’arresto durante un fermo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, l’uomo è stato rintracciato e fermato nel capoluogo campano. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle forze dell’ordine.

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