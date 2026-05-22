Napoli catturato il latitante Gaetano Caso | ricercato per il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo
È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Vomero il 35enne Gaetano Caso, che risultava irreperibile dal 28 aprile scorso. Caso era ricercato per il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo. Dopo aver evitato l’arresto durante un fermo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, l’uomo è stato rintracciato e fermato nel capoluogo campano. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle forze dell’ordine.
È stato catturato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Vomero il 35enne Gaetano Caso, irreperibile dallo scorso 28 aprile dopo essersi sottratto a un fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’uomo dovrà rispondere di concorso in detenzione e porto illegale di armi, oltre che di tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso ai danni di Vincenzo Lo Russo. Caso era ricercato nell’ambito delle indagini sull’agguato avvenuto il 17 aprile scorso nel rione “Siberia”, nel quartiere Marianella, alla periferia nord del capoluogo partenopeo. Vittima del raid fu Vincenzo Lo Russo, nipote dei reggenti del clan “Lo Russo-Capitoni”, storico sodalizio camorristico operante nell’area nord di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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