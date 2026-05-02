A Napoli, due uomini sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. L'episodio si è verificato durante un'aggressione a Vincenzo Lo Russo, avvenuta dopo un litigio in carcere. Secondo le indagini, prima di sparare, i due si sarebbero scambiati un bacio. L'evento si inserisce nel quadro delle attività criminali legate alla mafia nella regione.

Eseguiti due arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso nel quartiere Miano di Napoli. I fermati sono stati individuati come presunti autori di un agguato avvenuto lo scorso 17 aprile ai danni di Vincenzo Lo Russo, nipote dei reggenti del clan “Lo Russo – Capitoni”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il movente sarebbe riconducibile a un vecchio litigio tra detenuti. Le indagini e l’operazione dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo il 28 aprile nel quartiere Miano di Napoli. Gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mafia, prima il bacio poi gli spari a Vincenzo Lo Russo: due uomini arrestati a Napoli per tentato omicidio

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