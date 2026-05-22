Arrestato il latitante Gaetano Caso | ricercato per l'agguato al nipote dei boss Lo Russo
I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, ricercato dal 28 aprile, in relazione a un tentato omicidio avvenuto nei pressi di una zona nota per attività criminali. L'uomo è sospettato di aver preso parte all'agguato che ha coinvolto il nipote di un noto gruppo di boss locali. L'arresto si è concluso in un'area urbana dove le forze dell'ordine hanno rintracciato e fermato il ricercato. La vicenda riguarda un episodio di violenza legato a loschi affari tra le cosche.
I carabinieri hanno arrestato il 35enne Gaetano Caso, ricercato dal 28 aprile: è accusato di avere partecipato al tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo, nipote dei capiclan dei "Capitoni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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