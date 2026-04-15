Stati Generali dell’Ambiente in Campania | la Regione partner del Green Med Expo & Symposium

Si sono svolti gli Stati Generali dell’Ambiente in Campania, un evento in cui si sono confrontate istituzioni, esperti e rappresentanti del settore per discutere di questioni legate alla transizione ecologica, alla riqualificazione urbana e alla tutela della salute e dell’ambiente. La Regione ha partecipato come partner dell’evento, che si è tenuto in occasione del Green Med Expo & Symposium, un appuntamento dedicato alle tematiche ambientali e sostenibili.

Un confronto strategico per il futuro ambientale della Campania, tra transizione ecologica, rigenerazione urbana e tutela integrata di ambiente e salute. In occasione del Green Med Expo & Symposium, in programma il 27, 28 e 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli, organizzato da Ricicla TV (Zucchetti Ambiente) ed Ecomondo (Italian Exhibition Group), l’assessorato all’Ambiente della Regione Campania promuove gli Stati Generali dell’Ambiente. One Health: ambiente, salute e sicurezza alimentare. Il 28 maggio si terrà l’incontro dedicato all’approccio One Health, che integra politiche ambientali, sanitarie e agroalimentari. L’assessora Claudia Pecoraro aprirà i lavori, seguiti da un confronto tra assessori all’Ambiente di cinque Regioni sui temi della transizione ecologica.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Green Med Expo&Symposium: rinnovato l’accordo con Anci CampaniaSi rinnova l’accordo di collaborazione tra Green Med Expo&Symposium e Anci Campania, confermando una partnership strategica volta a rafforzare il... Leggi anche: Stati Generali dell’Ambiente: evento a Messina: focus su acqua, dissesto idrogeologico ed economia c Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stati Generali, il punto sulle politiche ambientali in Puglia; STATI GENERALI AMBIENTE IN PUGLIA - Da Bari sfida ambientale: controlli, impianti e differenziata per ridurre il divario tra Sud e Nord; Rifiuti, in Puglia gli Stati generali: Da scarto a risorsa per energia e sviluppo; Bari, Stati generali dell’ambiente in Puglia, al Teatro Piccinni. Al via a Bari gli Stati Generali dell’Ambiente: acqua e rifiuti al centro del dibattitoUn momento di confronto sulla transizione ecologica in Puglia, con particolare attenzione a due temi strategici: la gestione del ciclo dei rifiuti e la depurazione delle acque ... trmtv.it Gli assessori Ciliento e Piemontese agli Stati Generali dell’Ambiente, Bari, Teatro Piccinni, 8 aprileSono in programma mercoledì 8 aprile 2026 al Teatro Piccinni di Bari gli Stati Generali dell’Ambiente in Puglia, evento promosso da Ricicla Tv, dedicato alle politiche ambientali territoriali e ai p ... ilikepuglia.it Stati Generali della Cultura – Secondo appuntamento di confronto e progettazione condivisa Continua la serie di incontri dedicati al welfare culturale: momenti di ascolto, dialogo e co-progettazione che coinvolgono associazioni, operatori del settore, scuole - facebook.com facebook Stati Generali 2026: il Direttore del CNT ha presentato i dati di attività del 2025. In aumento le donazioni di organi e tessuti come anche i trapianti per le cellule staminali emopoietiche. Dichiara il tuo Sì su sceglididonare.it @Ibmdr_Social @MinisteroSalute x.com