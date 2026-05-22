Napoli Basket importanti passi avanti per il nuovo PalArgento

A Napoli, il progetto per il nuovo PalArgento, il palazzetto di proprietà del Napoli Basket, ha compiuto passi avanti significativi. La struttura rappresenta uno dei punti principali dell’attuale amministrazione, con l’obiettivo di creare un impianto più grande e moderno rispetto a quello attuale. Le autorità coinvolte hanno approvato le prime fasi della realizzazione, che prevedono la progettazione definitiva e l’avvio dei lavori entro i prossimi mesi. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata per l’inaugurazione.

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Uno dei cavalli di battaglia dell’era Matt Rizzetta a Napoli è il nuovo palazzetto. A tal proposito, sembrerebbe essere arrivata una svolta decisiva per la riqualificazione del Mario Argento, il palasport di viale Giochi del Mediterraneo a Fuorigrotta chiuso da quasi trent’anni e da sempre al centro delle ambizioni del Napoli Basket. Come riportato da Il Mattino, la svolta ruoterebbe attorno al nome di Rino Manna. Quest’ultimo è il titolare titolare del Palapartenope e della Casa della Musica e secondo il quotidiano napoletano avrebbe accettato di cedere i propri spazi al club partenopeo per consentire la realizzazione di un impianto di nuova generazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli Basket, importanti passi avanti per il nuovo PalArgento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festa NAPOLI BASKET | TIFOSI in DELIRIO Sullo stesso argomento Napoli, passi avanti per il rinnovo di un big: arriva l’aperturaIl binomio delle ultime due stagioni del Napoli è sicuramente quello con Scott McTominay, con il centrocampista scozzese che in breve tempo è... Napoli, il big azzurro spazza via i dubbi sul futuro: “Stiamo facendo passi avanti”Amir Rrahmani conferma la sua permanenza al Napoli e spazza ogni dubbio sul suo futuro.