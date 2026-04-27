A Napoli si registra un passo avanti nel processo di rinnovo di un calciatore importante, con un’apertura ufficiale in questa direzione. Negli ultimi due anni, il nome che ha dominato le cronache è quello del centrocampista scozzese, che ha rapidamente assunto un ruolo centrale nella squadra. La società ha mostrato interesse a prolungare il contratto del giocatore, che nel frattempo si è guadagnato una posizione di rilievo tra le fila degli azzurri.

Il binomio delle ultime due stagioni del Napoli è sicuramente quello con Scott McTominay, con il centrocampista scozzese che in breve tempo è diventato il pilastro degli azzurri. Ovviamente i partenopei vorranno avere come fulcro delle prossime stagioni il loro numero 8, e la volontà del club è ovviamente quella di concordare un rinnovo di contratto, adeguando lo stipendio e aumentandone la durata, in scadenza nel 2028. Il giocatore apre al rinnovo. La notizia del giorno, riportata dal Corriere dello Sport, è quella di un’apertura del giocatore al rinnovo di contratto, agevolando dunque le trattative. Il giocatore sembrerebbe convinto del piano futuro del Napoli e delle ambizioni a lui prospettate, indipendentemente da chi sarà la prossima guida tecnica del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, passi avanti per il rinnovo di un big: arriva l’apertura

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