Liberi di ricominciare confronto su sicurezza carcere e reinserimento

Il 23 aprile 2026, alle 18:30, il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà l’incontro pubblico intitolato “Liberi di ricominciare – Sicurezza, dignità e reinserimento”. L’evento, promosso da Azione Arezzo, sarà un momento di discussione dedicato al sistema penitenziario, con particolare attenzione ai temi di sicurezza e reinserimento sociale. La partecipazione sarà aperta a chi desidera approfondire questi aspetti legati alla gestione dei detenuti e alla loro integrazione.

Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 18:30, il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà l’incontro pubblico “Liberi di ricominciare – Sicurezza, dignità e reinserimento”, un momento di confronto dedicato al sistema penitenziario e al suo rapporto con la sicurezza e la società, promosso da Azione Arezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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