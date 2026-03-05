Sicurezza lavoro irregolare e gestione delle emergenze | 12 mila euro di multe e attività sospesa per un locale della Bassa

Nel fine settimana, i carabinieri di Legnago, sotto il coordinamento del comando provinciale di Verona, hanno effettuato controlli nelle aree della movida della Bassa. Durante le operazioni, sono state riscontrate irregolarità legate alla sicurezza e alla gestione delle emergenze in un locale, che ha portato alla sospensione dell’attività e a una multa di 12 mila euro.

Sotto il coordinamento del comando provinciale di Verona, i carabinieri di Legnago nel corso del weekend hanno svolto un'intensa attività di controllo nelle zone della movida nella Bassa, contro degrado e reati predatori. Un'operazione che dall'Arma sottolineano essere stata strutturata in modo da garantire una costante cornice di sicurezza tra le strade cittadine e nei luoghi di maggiore aggregazione. In tale contesto, la notte del 28 febbraio, i militari della stazione di Legnago, con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Verona, hanno svolto alcune verifiche presso un noto locale della provincia, abituale punto di trovo per giovani.

Gravi violazioni sulla sicurezza in un centro scommesse di Montesilvano: attività sospesa e multe per oltre 5mila euroNessuna formazione del personale, nessun medico e nessun responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Lavoro nero nell'edilizia e nel commercio, sospesa l'attività di sei aziende e multe per oltre 225mila euroControlli a tappeto dell'Ispettorato del lavoro nel territorio di Rimini, rilevate gravi inosservanze delle norme attinenti alla salute e sicurezza...

