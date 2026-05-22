Musica e arte ai giardini della stazione | la sfida al degrado a Treviso

A Treviso, i giardini attorno alla stazione sono stati teatro di un’iniziativa che unisce musica e arte con l’obiettivo di contrastare il degrado e l’attività di spaccio. Un gruppo di attivisti locali ha organizzato eventi musicali e interventi artistici per rivitalizzare lo spazio pubblico e coinvolgere i cittadini. L’azione mira a offrire un’alternativa alle attività illecite e a riappropriarsi di un’area considerata problematica. La partecipazione delle persone e il coinvolgimento della comunità sono elementi centrali in questa iniziativa.

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