Treviso giovani puliscono il campo di Santa Bona | sfida al degrado

A Treviso, un gruppo di giovani ha provveduto alla pulizia del campo di Santa Bona, intervenendo in pochi giorni per rimuovere i rifiuti accumulatisi. Nonostante l'intervento, i rifiuti sono ricomparsi subito dopo, sollevando domande sulla gestione e sulla prevenzione del degrado. La situazione ha attirato l'attenzione di chi si occupa di tutela ambientale e di comunità locali, che cercano di capire come si siano svolti i lavori e perché i rifiuti siano tornati così rapidamente.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ragazzi a pulire il campo in pochi giorni?. Perché i nuovi rifiuti sono comparsi subito dopo l'intervento dei giovani?. Chi deve intervenire per evitare che il lavoro venga vanificato?. Come cambierà il quartiere dopo il torneo di calcetto di maggio?.? In Breve Torneo con otto squadre previsto per la fine di maggio a via Ronchese.. Nuovi rifiuti comparsi pochi giorni dopo la pulizia manuale del campo.. Degrado strutturale coinvolge cancelli, panchine e recinzioni del Paletto di Santa Bona.. Iniziativa di Isac Lodi Casagrande mira alla riappropriazione del territorio di Treviso.. A Treviso, nel quartiere Santa Bona, Isac Lodi Casagrande e un gruppo di giovani hanno deciso di ripulire il campetto di via Ronchese per organizzare un torneo di calcetto con otto squadre a fine maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, giovani puliscono il campo di Santa Bona: sfida al degrado ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dal campo al ruolo di istruttori: la sfida dei giovani di Olginate? Cosa sapere I diciottenni Giada Cerolini e Andrea Millin diventano istruttori basket a Olginate. "Troppo degrado al parco Rodari di Santa Giustina"Il parco Gianni Rodari di Santa Giustina versa in condizioni di evidente degrado.