Venerdì sera a Villa Truffini a Tradate si terrà un evento dedicato alla musica classica con un solista della RAI che suonerà l’oboe. L’appuntamento prevede un concerto che coinvolgerà il pubblico locale, con un’attenzione particolare alla qualità delle performance. La serata si svolgerà all’interno della storica villa, offrendo un’occasione di ascolto e di scoperta musicale. L’atmosfera sarà impreziosita dall’ambiente suggestivo di Villa Truffini, creando un contesto ideale per questa esibizione di musica europea.

? Punti chiave Chi è il solista della RAI che suonerà l'oboe?. Come cambierà l'atmosfera di Villa Truffini venerdì sera?. Quali altri appuntamenti musicali attendono il territorio nei prossimi mesi?. Quanto costa il biglietto per questo itinerario culturale?.? In Breve Concerto il 29 maggio a Villa Truffini con Marcello Pennuto e Davide Cocito.. Oboe di Franco Pomarico e brani di Cimarosa e Albinoni a Tradate.. Biglietti a 8 euro o 5 euro per i cittadini sotto i 25 anni.. Prossimi appuntamenti il 7 giugno a Villa Montevecchio e il 12 luglio.. L’Orchestra Filarmonica Europea porterà la grande musica classica a Tradate venerdì 29 maggio alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica classica a Tradate: Villa Truffini ospita l’eccellenza europea

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