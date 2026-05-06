Concerto di musica classica con repertorio cameristico ed eccellenza formativa
Il comune di Masi Torello si appresta ad ospitare una serata dedicata alla musica classica, con un concerto che presenterà un repertorio cameristico. L’evento vedrà protagonisti dei musicisti specializzati nel genere, offrendo un’occasione per ascoltare brani di compositori riconosciuti. La serata rappresenta anche un momento di valorizzazione della formazione musicale locale, coinvolgendo giovani studenti e professionisti del settore.
Il comune di Masi Torello si prepara ad accogliere una serata all’insegna della grande musica classica. Martedì 12 alle 20.30, la sala consiliare di piazza Cesare Toschi, ospiterà un concerto aperto alla cittadinanza, dedicato al repertorio cameristico e all’eccellenza formativa del territorio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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