La Regione promuove il Museo archeologico

La Regione ha avviato un progetto di promozione per il Museo archeologico, che ora accoglie visitatori con una vasta collezione di reperti storici. All’interno, centinaia di oggetti antichi sono esposti, offrendo un percorso attraverso diverse epoche. L’obiettivo è rendere accessibile la storia locale a un pubblico più ampio, stimolando l’interesse per il patrimonio culturale della zona.

Una volta varcato l’ingresso, centinaia di reperti storici conducono il visitatore in un vero e proprio viaggio capace di attraversare i secoli. È un immenso patrimonio culturale quello conservato all’interno del Museo civico archeologico Arsenio Crespellani (nella foto), ospitato in cinque sale affrescate della Rocca dei Bentivoglio a Bazzano, che compie ora un ulteriore passo in avanti: il museo rientra infatti tra gli otto dell’ Emilia-Romagna che, con una recente delibera di giunta, sono stati ufficialmente accreditati nel sistema museale regionale e automaticamente anche in quello nazionale, portando così a quota 134 i musei riconosciuti in regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Regione promuove il Museo archeologico Articoli correlati “L’uomo a Phi” torna al Museo Archeologico di Sezze: il progetto finanziato dalla regioneSezze ottiene 140mila euro dalla Regione per ammodernare Museo Archeologico, biblioteche e Archivio Storico. Il Carnevale al Museo archeologicoAl Museo archeologico di Artimino gli incontri continuano durante il mese di febbraio: i visitatori potranno scoprire usi e costumi della civiltà... LA GREENWAY DEI SANTUARI: DOVE LA FRANCIGENA INCONTRA IL VESUVIO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Regione promuove Temi più discussi: La Regione promuove il Museo archeologico; FTS Basilicata - Soddisfaziuone per l'approvazione della legge regionale sul Terzo settore lucano; La Regione propone l'istituzione di una nuova Riserva naturale nel Comune di Montescudo-Monte Colombo in provincia di Rimini; La Regione Puglia promuove la coesione: all'Università di Bari saranno presentate tutte le novità del mondo Interreg. Tumore del colon retto, azioni della Regione per sensibilizzare e prevenireLe Marche sono la prima regione italiana ad aver esteso lo screening per il tumore del colon-retto anche alla fascia di età 45-74 anni. (ANSA) ... ansa.it Termovalorizzatori in Sicilia, da Ue ok al Piano rifiuti. Schifani Andiamo avantiPALERMO (ITALPRESS) – Bruxelles ha dato parere favorevole al Piano regionale dei rifiuti in Sicilia. Lo rende noto la Regione siciliana, sottolineando in una nota che la comunicazione ufficiale è stat ... msn.com Il Comando Logistico dell'arma, in collaborazione con l'Associazione Circoli Nautici della regione, promuove un articolato calendario di iniziative rivolte in particolare agli studenti x.com Fare squadra per competere meglio: con questo obiettivo Regione Liguria promuove, nell’ambito dell’azione.1.3.2 del PR Fesr 2021-2027, un bando da 2 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese che fanno rete in aggregazioni stabili, sotto form facebook