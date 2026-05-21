Il Museo Archeologico di Bologna ha una nuova direttrice

A partire dal primo luglio, il Museo Civico Archeologico di Bologna avrà una nuova direttrice. Anna Dore prenderà il posto di Paola Giovetti, che ha ricoperto il ruolo dal 2009. L’annuncio è stato comunicato dall’ente che gestisce il museo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del cambio. La nuova direttrice arriva dopo un lungo periodo di gestione da parte della precedente, che ha guidato l’istituzione per circa quattordici anni.

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Avvicendamento al Museo Civico Archeologico di Bologna. Dal prossimo 1° luglio, Anna Dore assumerà la guida, succedendo a Paola Giovetti, che ha diretto il museo dal 2009.La scelta, annunciata dall'Amministrazione comunale, punta sulle competenze interne e sulla continuità. Archeologa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Museo Archeologico di Bologna Sullo stesso argomento Leggi anche: Il gruppo archeologico della Valnure ha una nuova sede Riapre il museo civico archeologico di FondiNuovi reperti, una diversa e più ottimale organizzazione degli spazi, un radicale rinnovamento concettuale e una fruibilità inclusiva Fondi, 11 marzo... Vi ricordiamo che fino a venerdì 22 maggio il Museo archeologico aprirà al pubblico alle 14:00. La modifica di orario si rende necessaria al fine di consentire i lavori di riallestimento in corso. La Pinacoteca sarà regolarmente visitabile dalle 8:30, al costo ridott x.com Ospedale dei Cavalieri di San Giovanni, ora Museo Archeologico di Rodi. reddit MUSICA - Concerti di Primavera, gli eventi al Museo Archeologico di Teano e Chiesa di San Carlo Borromeo a Sessa AuruncaDue nuovi progetti si aggiungono al Pianofestival Spring e al Festival Organistico: al Museo Archeologico di Teano, il ciclo Chitarre al Museo propone repertori, epoche e linguaggi che esplorano il li ... napolimagazine.com Al MANN arriva In vacanza con la Sirena, il campus estivo del Museo Archeologico di NapoliScuole chiuse? Al MANN arriva In vacanza con la Sirena, il campus estivo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con CoopCulture. 2anews.it