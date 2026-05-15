Tour ravennate per il ministro Giuli tra Musei Byron e San Vitale | Ammirato da tanta cultura e bellezza

Il ministro ha visitato alcuni dei principali siti culturali della città, tra cui i Musei Byron e la Basilica di San Vitale. Durante il tour, ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha manifestato ammirazione per le opere e l’architettura visitate. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto anche incontri con rappresentanti delle istituzioni locali. Le visite si sono concluse con una riflessione sulla ricchezza artistica e storica della zona.

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“Grato, ammirato e mai pago di tanta cultura, bellezza, e ospitalità. Con effetto. Alessandro Giuli”. Con queste parole il ministro della Cultura ha firmato sul libro degli ospiti all’uscita della visita ai Musei Byron e del Risorgimento. Il ministro si è trattenuto a lungo nelle singole sale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da Lercaro a Byron: 8 nuovi museiSalgono a 134 i musei riconosciuti in Emilia-Romagna: la Giunta regionale ha accreditato otto nuovi istituti nel Sistema museale regionale, che... Usa, il Ministro della Cultura Giuli a New York rende omaggio a Cristoforo Colombo(LaPresse) “La presenza e la memoria di Cristoforo Colombo è un elemento di grande ricchezza per gli Stati Uniti. Il ministro Giuli incantato dai Musei Byron: Cultura e bellezza straordinarie‘Grato, ammirato e mai pago di tanta cultura, bellezza, e ospitalità. Con effetto. Alessandro Giuli’. Lo ha scritto il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sul libro degli ospiti, all’uscita della ... ravennawebtv.it Lord Byron a Ravenna: il discendente del poeta sarà in visita ai MuseiRavenna, 6 settembre 2025 – Byron arriva a Ravenna. Non è ovviamente Lord George, cui da un anno è dedicato il Museo ravennate, meta incessante di visitatori e visitatrici da tutto il mondo, ma Robin ... ilrestodelcarlino.it