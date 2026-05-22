Il corpo di Paolo consegnato alla famiglia la comunità di Ostuni si stringe per l' ultimo saluto
Il corpo di un uomo di 74 anni è stato consegnato alla famiglia a Ostuni, dove la comunità si prepara a salutarlo per l'ultima volta. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti, che si stanno organizzando per partecipare alle esequie. La cerimonia si terrà in giornata, con la presenza di amici e parenti pronti a rendere omaggio alla memoria dell'uomo. La morte del 74enne ha attirato l'attenzione locale, portando molte persone a condividere il loro cordoglio.
OSTUNI - La comunità di Ostuni si stringe calorosamente per l'ultimo saluto al 74enne Paolo Argentieri. Il corpo dell'uomo, purtroppo privo di vita, è stato trovato ieri sera, giovedì 21 maggio, adagiato su un muretto a secco in una zona boschiva nell'agro della Città Bianca. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Orang Jawa Pada Zaman Nabi dan Peradaban Dunia (Dokumenter)
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