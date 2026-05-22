Il corpo di Paolo consegnato alla famiglia la comunità di Ostuni si stringe per l' ultimo saluto

Da brindisireport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo di un uomo di 74 anni è stato consegnato alla famiglia a Ostuni, dove la comunità si prepara a salutarlo per l'ultima volta. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti, che si stanno organizzando per partecipare alle esequie. La cerimonia si terrà in giornata, con la presenza di amici e parenti pronti a rendere omaggio alla memoria dell'uomo. La morte del 74enne ha attirato l'attenzione locale, portando molte persone a condividere il loro cordoglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

OSTUNI - La comunità di Ostuni si stringe calorosamente per l'ultimo saluto al 74enne Paolo Argentieri. Il corpo dell'uomo, purtroppo privo di vita, è stato trovato ieri sera, giovedì 21 maggio, adagiato su un muretto a secco in una zona boschiva nell'agro della Città Bianca. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Orang Jawa Pada Zaman Nabi dan Peradaban Dunia (Dokumenter)

Video Orang Jawa Pada Zaman Nabi dan Peradaban Dunia (Dokumenter)

Sullo stesso argomento

Addio a Beccalossi, l’ultimo saluto a Brescia: il mondo del calcio si stringe attorno alla famigliaNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota.

L’ultimo saluto a Travanut, la politica si stringe: “Ha servito la comunità fino in fondo”Una partecipazione ampia e sentita ha accompagnato ieri, domenica 26 aprile, a Udine l’ultimo saluto a Renzo Travanut, ex presidente della Regione e...

il corpo di paoloIl corpo di Paolo consegnato alla famiglia, la comunità di Ostuni si stringe per l'ultimo salutoProgrammati i funerali del 74enne trovato senza vita nella serata del 21 maggio e scomparso due giorni prima: il ringraziamento del figlio in una nota ... brindisireport.it

il corpo di paoloTrovato morto Paolo Argentieri, il 74enne scomparso nel Brindisino: il corpo era in un boscoMartedì erano stati i suoi familiari a denunciare la scomparsa dell’anziano che soffriva di Alzheimer, dopo che si era allontanato improvvisamente dall’abitazione di campagna in contrada Pascarosa ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web