All’alba a Varcaturo, in provincia di Napoli, si è verificato un grave incidente stradale in via Ripuaria. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro violento, provocando la morte di un ragazzo di 17 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto violento in via Ripuaria. Un grave incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 17 anni, nelle prime ore del mattino a Varcaturo, in provincia di Napoli. Il dramma si è consumato intorno alle 4:00 in via Ripuaria. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava come passeggero su un’auto guidata da un amico di 18 anni, quando – per cause ancora in fase di accertamento – il veicolo si è scontrato violentemente con un’altra vettura. Impatto fatale e soccorsi inutili. L’urto è stato estremamente violento: il 17enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con più mezzi di soccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia all’alba a Varcaturo: scontro tra due atuto, muore un ragazzo di 17 anni

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