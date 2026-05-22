L' abbraccio tra Carlo Petrini e Re Carlo a Ravenna | il video

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 11 aprile, il fondatore di Slow Food ha visitato Ravenna, partecipando a un evento in piazza del Popolo. Durante la giornata, è stato ripreso mentre si abbracciava con una persona che si identificava come Re Carlo. Il video dell'incontro ha fatto rapidamente il giro sui social media, attirando l'attenzione di numerosi utenti. La scena è stata registrata e condivisa online, senza ulteriori commenti o spiegazioni da parte dei protagonisti.

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Il fondatore di Slow Food era stato in città l'11 aprile scorso nello stand in piazza del Popolo a Ravenna, durante la visita dei Reali Inglesi e del Presidente Sergio Mattarella  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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