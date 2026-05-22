Muore il loro proprietario | urge una nuova casa per Annah e Oreo

Un uomo che si occupava di due gatti, Annah e Oreo, è deceduto, lasciandoli senza un nuovo punto di riferimento. Annah, una gatta nera, e Oreo, un maschio bianco e nero, erano stati trovati e accolti dall’uomo dopo aver vissuto per strada. Ora, senza il loro proprietario, si cercano soluzioni per trovargli una nuova casa. La coppia di animali si trova in attesa di un’adozione che possa garantire loro continuità e sicurezza.

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