Muore il loro proprietario | urge una nuova casa per Annah e Oreo
Un uomo che si occupava di due gatti, Annah e Oreo, è deceduto, lasciandoli senza un nuovo punto di riferimento. Annah, una gatta nera, e Oreo, un maschio bianco e nero, erano stati trovati e accolti dall’uomo dopo aver vissuto per strada. Ora, senza il loro proprietario, si cercano soluzioni per trovargli una nuova casa. La coppia di animali si trova in attesa di un’adozione che possa garantire loro continuità e sicurezza.
Hanno perso il papà umano che li aveva salvati dalla strada, Annah (la panterina nera) e Oreo (il maschietto bianco e nero). A circa 2 anni, sono i gattini perfetti: dolcissimi, abituati alla vita in appartamento e alla lettiera. Con Iter sanitario completo, sterilizzati e vaccinati, saranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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