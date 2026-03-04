Legata ai mobili di casa per tutto il giorno | i volontari la salvano ora urge una casa per Bimba

Una cagnolina di sei mesi, di taglia media, è stata salvata dai volontari dopo essere stata legata ai mobili di casa per tutto il giorno. La piccola, chiamata Bimba, si trova ora in canile, dove riceve assistenza. I volontari sono intervenuti per salvarla e cercano urgentemente una famiglia che possa adottarla e offrirle una vita diversa.

Urge un'adozione per Bimba: una dolce cagnolina di 6 mesi, taglia media. Dalla nascita, legata ai mobili di casa per tutto il giorno, con la sua compagna di disavventura: i volontari sono intervenuti, ma ora è in canile, sicuramente meglio di come stava. “Questa cucciola ha vissuto il peggio e ora rischia di passare la vita in canile. - ha osservato Teresa Salsano del Canile di Cava - Bimba merita il meglio ora: é buonissima con i suoi simili e le persone. Si affida sterilizzata, vaccinata e chippata. Forza: se non potete adottare, fate arrivare questo appello alla futura famiglia di Bimba con tantissime condivisioni”. Info: 3318029453 (lasciare un messaggio). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

