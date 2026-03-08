Il suo proprietario sta male adesso a Olimpia serve una nuova casa

Olimpia, una setterina dolcissima, cerca una nuova casa perché il suo proprietario sta male. È una cagnetta che si distingue per la sua grande dolcezza e bellezza. Chi desidera un’amica fedele e affettuosa può considerare di adottarla. Olimpia è pronta a trovare una famiglia che le offra affetto e cure.

Olimpia, setterina dolcissima in adozione. Se desiderate un’amica di una dolcezza infinita e tanto bella, Olimpia è la cagnetta che fa per voi. Purtroppo il suo umano sta male e non può occuparsi di lei e quindi stiamo cercando per questa meraviglia una nuova famiglia. Olimpia è in salute, è socializzata sia con cani maschi sia con femmine, è sterilizzata, vaccinata, microchippata e si trova in Umbria ma per una buona adozione la portiamo in adozione anche in altre regioni (da Roma in su). Dategli una casa e una speranza di una vita, finalmente amata e rispettata come merita. No cacciatori. Per informazioni, associazione Amici a quattro zampe Amelia odv al numero 333. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

