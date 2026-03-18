Latina muore in moto mentre va al lavoro | tragedia in via Piave

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Piave a Latina. Secondo quanto si è appreso, stava viaggiando in moto quando, all’improvviso, ha perso il controllo del veicolo. Lo sbandamento ha causato la caduta e l’impatto contro un’aiuola spartitraffico, che si è rivelato fatale per l’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un improvviso sbandamento, poi la caduta e il violento impatto contro l’aiuola spartitraffico. È morto così un uomo di 57 anni, vittima di un drammatico incidente avvenuto in via Piave, a Latina, mentre si stava recando al lavoro. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, arrivati sul posto con ambulanza e automedica. L’incidente nei pressi della rotatoria con viale Vespucci. Il sinistro si è verificato in via Piave, in prossimità della rotatoria all’incrocio con viale Vespucci, lungo la corsia che la vittima stava percorrendo in direzione Latina. Per gli accertamenti e i rilievi sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Latina, muore in moto mentre va al lavoro: tragedia in via Piave Articoli correlati Tragedia a Ponsacco, bidella muore mentre è al lavoroLa collaboratrice scolastica Anna Perrottelli, 61 anni, si è sentita male appena entrata in servizio alla materna di Camugliano: soccorsi inutili... Schianto a Rolo, muore a 36 anni mentre va al lavoroRolo (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Un operaio di origine pakistana, di 36 anni, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto poco prima... DRAMMA A BALLANDO CON LE STELLE: MORTO IL FRATELLO 18ENNE DI ANDREA DELOGU: TUTTI SCONVOLTI. Una raccolta di contenuti su Latina muore in moto mentre va al... Discussioni sull' argomento Incidente sulla Pontina, tir invade corsia opposta e si schianta contro un'auto: 2 morti nel violento scontro; Ulises Camejo Ramirez, 31 anni, muore in moto sulla via Emilia: Borghi piange il ragazzo venuto da Cuba. Funerali in spagnolo, video per i genitori a Cuba, opere di bene, paese sotto choc. Tragedia in via Piave a Latina: perde il controllo della moto e muore sul colpoUn drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 57 anni nella mattinata di oggi, mentre si stava recando al lavoro. Il sinistro è avvenuto in via Piave a Latina, nei pressi della rotat ... latinapress.it Tragica caduta in moto, centauro muore sul colpoLa sbandata improvvisa con la moto, poi caduta e la tragica carambola contro l'aiuola spartitraffico. Un uomo di 57 anni è morto sul colpo in via Piave, mentre si stava recando al lavoro. A nulla sono ... latinaoggi.eu Al Teatro di Santa Maria Goretti di Latina domenica 22 marzo il gruppo La forza delle donne - facebook.com facebook Potenza-Latina, stasera la finale di andata di Coppa Italia Serie C su Sky e in streaming su NOW #SkySport #PotenzaLatina x.com