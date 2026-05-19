Si sente male sul furgone mentre va al lavoro | giardiniere muore a 51 anni
Nella mattinata di oggi, a Riva di Solto, un uomo di 51 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava a bordo del furgone in viaggio verso il lavoro. Dopo aver chiesto aiuto a un collega, si è fermato e ha cercato assistenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La vittima lavorava come giardiniere e la vicenda si è svolta sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo.
Il malessere, la richiesta d'aiuto al collega e la disperata corsa per trovare soccorso. Tragedia nella mattinata di oggi (martedì 19 maggio) a Riva di Solto, comune della sponda bergamasca del Lago d’Iseo: un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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