Si sente male sul furgone mentre va al lavoro | giardiniere muore a 51 anni

Da bresciatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, a Riva di Solto, un uomo di 51 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava a bordo del furgone in viaggio verso il lavoro. Dopo aver chiesto aiuto a un collega, si è fermato e ha cercato assistenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La vittima lavorava come giardiniere e la vicenda si è svolta sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il malessere, la richiesta d'aiuto al collega e la disperata corsa per trovare soccorso. Tragedia nella mattinata di oggi (martedì 19 maggio) a Riva di Solto, comune della sponda bergamasca del Lago d’Iseo: un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

My Wife and my Ex | COMEDY | Full Movie in English

Video My Wife and my Ex | COMEDY | Full Movie in English

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tragedia in Campania: uomo si sente male e muore mentre canta alla festa della nipote.

Sansepolcro, tragedia sulla Pertini: muore a 40 anni mentre va al lavoroTragedia nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile, a Sansepolcro, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo...

si sente male sulHantavirus, passeggeri fatti sbarcare a Tenerife. Uno si sente male sul volo per ParigiRestano asintomatiche le quattro persone in isolamento nel nostro Paese. L’Oms contro gli Stati Uniti: quarantene non obbligatorie, così aumentano i rischi ... quotidiano.net

si sente male sulSi sente male in spiaggia. In due fuori servizio soccorrono una 65enneL’ispettore della Digos e l’appuntato scelto dei carabinieri erano a Marina La donna colpita da convulsioni è stata portata in ospedale dal 118. ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web