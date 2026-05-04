Va a fare visita alla sorella e muore a 41 anni in un incidente stradale | scontro fra auto e furgone sulla Verentana

Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada Verentana. Secondo quanto ricostruito, stava andando a trovare la sorella quando ha perso il controllo della sua auto, che si è scontrata con un furgone. L’impatto è avvenuto frontalmente, e l’automobilista è stato travolto dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare.