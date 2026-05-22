MUMAC apre le porte | un viaggio nel design del caffè a Binasco

MUMAC apre le sue porte a Binasco, offrendo l’opportunità di scoprire il mondo del design legato al caffè. Durante l’evento sarà possibile esplorare una collezione di macchine storiche e conoscere i dettagli tecnici di alcuni modelli. Un esperto condurrà i visitatori attraverso un percorso che consente di osservare da vicino le varie componenti e le evoluzioni nel tempo di queste apparecchiature. L’installazione include anche una rappresentazione in miniatura di una città, realizzata con parti di macchine da caffè.

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? Domande chiave Come può una macchina da caffè diventare una città in miniatura?. Chi è l'esperto che guiderà il percorso tra i pezzi storici?. Cosa nasconde il design della leggendaria macchina LaCimbali M100?. Perché l'architettura industriale di Binasco entra nel circuito di Open House?.? In Breve Evento Open House Milano 2026 domenica 24 maggio dalle 10:00 alle 18:00.. Percorso guidato curato da Enrico Maltoni con oltre cento pezzi in esposizione.. Museo nato nel 2012 da Cimbali Group per valorizzare la memoria industriale.. Itinerario speciale Binasco collega microcomponenti tecnici alla visione architettonica urbana.. Il museo MUMAC di Binasco aprirà le porte al pubblico domenica 24 maggio dalle ore 10:00 alle 18:00 in occasione dell’evento Open House Milano 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MUMAC apre le porte: un viaggio nel design del caffè a Binasco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un’odissea tra inferno e paradiso. Apre le porte la mostra “Viaggio al centro del labirinto”Tra immagini, simboli e richiami ai classici nasce a Mondaino un percorso espositivo immersivo. Villa Pestarini: l’iconica casa di Albini apre le porte alla Design WeekTra via Mogadiscio e piazzale Tripoli, la Villa Pestarini, iconica residenza privata progettata da Albini tra il 1938 e il 1939, aprirà le sue porte... Il MUMAC di Cimbali Group partecipa al circuito di Open House Milano 2026 e apre le porte al pubblicoIl MUMAC - il Museo della macchina per caffè di Cimbali Group partecipa al circuito di Open House Milano 2026 e apre le porte al pubblico ... linkiesta.it